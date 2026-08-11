Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A0YHJ8 / ISIN: US88032Q1094
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Tencent veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,08 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 0,850 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Tencent im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 29,85 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 26 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,03 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 41 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,37 USD, gegenüber 3,44 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 47 Analysten durchschnittlich 121,80 Milliarden USD im Vergleich zu 104,58 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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