Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Tencent-Bilanz.

Tencent stellt am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 7,30 CNY je Aktie gegenüber 6,60 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 27 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 202,27 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 199,08 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 42 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 29,62 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 26,84 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 48 Analysten durchschnittlich auf 825,70 Milliarden CNY, gegenüber 815,31 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at