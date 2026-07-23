Ausblick: Tenet Healthcare legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tenet Healthcare wird am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,26 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,43 Milliarden USD gegenüber 5,27 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,94 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 15,49 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,97 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,31 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at