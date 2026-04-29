Ausblick: Tenet Healthcare öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tenet Healthcare lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tenet Healthcare die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,17 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tenet Healthcare 4,27 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,39 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 3,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tenet Healthcare einen Umsatz von 5,22 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,22 USD, gegenüber 15,49 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 22,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,31 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at