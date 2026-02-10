Ausblick: Tenet Healthcare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tenet Healthcare wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,07 USD gegenüber 3,32 USD im Vorjahresquartal.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,47 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,09 USD je Aktie, gegenüber 32,70 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 21,27 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 20,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at