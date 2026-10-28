Ausblick: Tenet Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tenet Healthcare wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten schätzen, dass Tenet Healthcare für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,68 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,49 Milliarden USD gegenüber 5,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,20 USD, wohingegen im Vorjahr noch 15,49 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,23 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,31 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at