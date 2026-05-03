Ausblick: Tennant legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tennant wird sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen, dass Tennant für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,403 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tennant in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 289,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 290,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,99 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,36 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,26 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at