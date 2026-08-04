Ausblick: Tennant legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tennant präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,33 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tennant noch 1,08 USD je Aktie eingenommen.

Tennant soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,12 USD, gegenüber 2,36 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at