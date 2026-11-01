Tennant Aktie

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WKN: 858055 / ISIN: US8803451033

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tennant präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tennant lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,980 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tennant 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,05 Prozent auf 330,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tennant noch 303,3 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,85 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,29 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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