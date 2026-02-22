Tennant Aktie

22.02.2026 07:01:06

Ausblick: Tennant zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tennant wird sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,70 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tennant 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Tennant 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 320,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tennant 328,9 Millionen USD umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,77 USD, gegenüber 4,38 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,23 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,29 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

