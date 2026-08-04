Ausblick: Tenneco Clean Air India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tenneco Clean Air India wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 3,90 INR. Dies würde einer Verringerung von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tenneco Clean Air India 4,16 INR je Aktie vermeldete.

Tenneco Clean Air India soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,51 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,26 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 14,95 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 60,55 Milliarden INR, gegenüber 54,04 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at