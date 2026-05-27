Tenneco Clean Air India Aktie

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WKN DE: A41V62 / ISIN: INE19RI01016

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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: Tenneco Clean Air India präsentiert Quartalsergebnisse

Tenneco Clean Air India präsentiert am 28.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 3,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tenneco Clean Air India nach den Prognosen von 2 Analysten 14,49 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,26 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 15,22 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,68 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 53,04 Milliarden INR, gegenüber 48,86 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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