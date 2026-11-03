Tenneco Clean Air India Aktie
WKN DE: A41V62 / ISIN: INE19RI01016
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tenneco Clean Air India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tenneco Clean Air India präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,20 INR je Aktie gegenüber 3,73 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 23,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,86 Milliarden INR gegenüber 12,81 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,99 INR aus. Im Vorjahr waren 14,95 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 62,59 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 53,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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