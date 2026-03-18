Ausblick: Tenon Medical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tenon Medical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,360 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,980 USD je Aktie erzielt worden.

Tenon Medical soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,815 USD, gegenüber -11,260 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at