Tenon Medical Aktie
WKN DE: A40MYY / ISIN: US88066N3035
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Tenon Medical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tenon Medical wird sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,305 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tenon Medical noch -1,010 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 78,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,3 Millionen USD gegenüber 0,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,880 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,4 Millionen USD, gegenüber 3,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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