Tenon Medical Aktie
WKN DE: A42DCV / ISIN: US88066N4025
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tenon Medical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tenon Medical wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -4,225 USD. Das entspräche einem Gewinn von 69,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -14,000 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Tenon Medical nach den Prognosen von 2 Analysten 1,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -21,250 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -59,500 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,0 Millionen USD, gegenüber 3,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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