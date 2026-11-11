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WKN DE: A42DCV / ISIN: US88066N4025

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tenon Medical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tenon Medical wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -4,225 USD. Das entspräche einem Gewinn von 69,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -14,000 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tenon Medical nach den Prognosen von 2 Analysten 1,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -21,250 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -59,500 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,0 Millionen USD, gegenüber 3,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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