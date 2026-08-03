Teradata Aktie
WKN DE: A0M0ZR / ISIN: US88076W1036
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Teradata legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Teradata wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Teradata im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,558 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Teradata in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 396,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 408,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,67 USD, gegenüber 1,35 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,65 Milliarden USD im Vergleich zu 1,66 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teradata Corp
|
07:01
|Ausblick: Teradata legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Teradata präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Teradata öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|SAP-Aktie tiefer: Trotz Einigung mit Teradata belasten Zölle und KI-Dynamik den Kurs (finanzen.at)
|
09.02.26
|Ausblick: Teradata präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Teradata Corp
Aktien in diesem Artikel
|Teradata Corp
|26,75
|-0,30%