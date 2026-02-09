Ausblick: Teradata präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Teradata präsentiert am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,556 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 113,85 Prozent erhöht. Damals waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Teradata in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 400,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 409,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,40 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,16 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,64 Milliarden USD, gegenüber 1,75 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

