Ausblick: Teradata stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Teradata lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Teradata die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,579 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Teradata 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 395,7 Millionen USD – ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Teradata 416,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,71 USD aus. Im Vorjahr waren 1,35 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net