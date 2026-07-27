Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Teradyne informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Teradyne wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,09 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Teradyne ein EPS von 0,490 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,22 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 87,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Teradyne einen Umsatz von 651,5 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,47 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,55 Milliarden USD, gegenüber 3,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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