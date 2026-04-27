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WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Teradyne legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Teradyne präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD gegenüber 0,610 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 74,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,20 Milliarden USD gegenüber 686,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,59 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,47 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,29 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,19 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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