Teradyne Aktie

WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Teradyne stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Teradyne veröffentlicht am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,900 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Teradyne 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 969,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 29,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Teradyne 750,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD, gegenüber 3,32 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 3,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
