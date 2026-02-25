Ausblick: TeraWulf mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TeraWulf wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,133 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 27,42 Prozent auf 44,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TeraWulf noch 35,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,475 USD je Aktie, gegenüber -0,210 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 177,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 140,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

