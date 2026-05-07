Ausblick: TeraWulf veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TeraWulf wird am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,184 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,23 Prozent auf 34,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,724 USD im Vergleich zu -1,660 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 357,4 Millionen USD, gegenüber 168,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at