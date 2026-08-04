TeraWulf Aktie

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WKN DE: A3C9C7 / ISIN: US88080T1043

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: TeraWulf veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TeraWulf wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,244 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TeraWulf noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 46,0 Millionen USD gegenüber 47,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,44 Prozent.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,391 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,660 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 307,1 Millionen USD, gegenüber 168,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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