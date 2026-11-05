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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: TeraWulf zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TeraWulf lässt sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TeraWulf die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,182 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten ein Plus von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 62,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50,6 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,339 USD aus. Im Vorjahr waren -1,660 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 253,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 168,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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