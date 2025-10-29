Ausblick: Terex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Terex wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,20 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,40 Prozent verringert. Damals waren 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Terex in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD im Vergleich zu 1,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,83 USD je Aktie, gegenüber 4,96 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 5,45 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at