Ausblick: Terex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Terex wird am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,775 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Terex 21,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 38,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,70 Milliarden USD gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,81 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,91 Milliarden USD, gegenüber 5,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at