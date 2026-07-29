Ausblick: Terex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Terex wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,23 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Terex 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,14 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 43,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,94 Milliarden USD, gegenüber 5,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at