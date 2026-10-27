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WKN: 884072 / ISIN: US8807791038

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Terex stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Terex stellt am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,980 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 55,83 Prozent auf 2,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,99 USD, gegenüber 3,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 8,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,42 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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