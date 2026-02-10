Terex Aktie

WKN: 884072 / ISIN: US8807791038

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Terex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Terex stellt am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,11 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,24 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,30 Milliarden USD aus.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,93 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 4,96 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,41 Milliarden USD, gegenüber 5,13 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

