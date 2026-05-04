Ausblick: Ternium verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ternium gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,819 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ternium noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,91 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ternium für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,93 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,10 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,21 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,51 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at