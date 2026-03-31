Terra Innovatum Global Aktie

Terra Innovatum Global für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41MS2 / ISIN: NL0015002Q12

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.03.2026 07:01:06

Ausblick: Terra Innovatum Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Terra Innovatum Global lädt am 01.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Terra Innovatum Global für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,033 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,038 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Terra Innovatum Global N.V. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Terra Innovatum Global N.V. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Terra Innovatum Global N.V. Registered Shs 4,37 -3,32% Terra Innovatum Global N.V. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX-Anleger dürften abwarten -- DAX stabil erwartet -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst keine eindeutige Richtung einschlagen. Am deutschen Aktienmarkt dürfte ein stabiler Start bevorstehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen