Ausblick: Terran Orbital A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Terran Orbital A stellt am 15.05.2023 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,198 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 33,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 155,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,645 USD, gegenüber -1,280 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 203,5 Millionen USD im Vergleich zu 94,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at