Terranor Group AB Aktie
WKN DE: A41CB1 / ISIN: SE0025159023
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Terranor Group (publ) Registered legt Quartalsergebnis vor
Terranor Group (publ) Registered äußert sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,06 SEK je Aktie gegenüber -0,570 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,54 Prozent auf 902,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Terranor Group (publ) Registered noch 794,4 Millionen SEK umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,93 SEK, gegenüber -1,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 4,19 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,60 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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