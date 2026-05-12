Terranor Group AB Aktie
WKN DE: A41CB1 / ISIN: SE0025159023
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Terranor Group (publ) Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Terranor Group (publ) Registered gibt am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,280 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 SEK erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 777,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 736,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,62 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,160 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 3,81 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 3,60 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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