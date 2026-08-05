TerrAscend Aktie

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WKN DE: A2DSES / ISIN: CA88105E1088

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: TerrAscend präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TerrAscend lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass TerrAscend für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 66,3 Millionen USD für TerrAscend, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 90,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,057 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,410 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 265,2 Millionen USD, gegenüber 364,1 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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