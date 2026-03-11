TerrAscend Aktie

WKN DE: A2DSES / ISIN: CA88105E1088

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: TerrAscend stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TerrAscend veröffentlicht am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,013 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TerrAscend noch ein Verlust pro Aktie von -0,150 CAD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 64,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 104,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,110 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,380 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 263,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 420,1 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

