Terrestrial Energy Aktie
WKN DE: A41G75 / ISIN: US8814541020
|
13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Terrestrial Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Terrestrial Energy stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Terrestrial Energy im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,225 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,955 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Terrestrial Energy Inc Registered shs
|
13.05.26
|Ausblick: Terrestrial Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Terrestrial Energy Inc Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Terrestrial Energy Inc Registered shs
|7,12
|-3,52%