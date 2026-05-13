Terrestrial Energy Aktie

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WKN DE: A41G75 / ISIN: US8814541020

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Terrestrial Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Terrestrial Energy stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Terrestrial Energy im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,225 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,955 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

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