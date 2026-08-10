Terrestrial Energy Aktie

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WKN DE: A41G75 / ISIN: US8814541020

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Terrestrial Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Terrestrial Energy lädt am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,175 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Terrestrial Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,655 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,390 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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