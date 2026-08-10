Terrestrial Energy Aktie
WKN DE: A41G75 / ISIN: US8814541020
|
10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Terrestrial Energy präsentiert Quartalsergebnisse
Terrestrial Energy lädt am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,175 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Terrestrial Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,655 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,390 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Terrestrial Energy Inc Registered shs
|
07:01
|Ausblick: Terrestrial Energy präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Terrestrial Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Terrestrial Energy Inc Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Terrestrial Energy Inc Registered shs
|5,82
|8,58%