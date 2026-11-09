Terrestrial Energy Aktie

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WKN DE: A41G75 / ISIN: US8814541020

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Terrestrial Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Terrestrial Energy gibt am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,170 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Terrestrial Energy mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,485 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,390 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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