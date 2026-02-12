Ausblick: Terumo gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Terumo stellt am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,145 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,38 Prozent verringert. Damals waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,73 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,601 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 7,08 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at