Ausblick: Terumo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Terumo präsentiert am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,57 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,96 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 7,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 283,97 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 263,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 93,23 JPY, gegenüber 79,01 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1.103,05 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.036,17 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at