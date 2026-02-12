Ausblick: Terveystalo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Terveystalo äußert sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,249 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 341,5 Millionen EUR gegenüber 353,9 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,846 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,570 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,29 Milliarden EUR, gegenüber 1,34 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

