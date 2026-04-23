Ausblick: Terveystalo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Terveystalo wird am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,233 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,260 EUR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,21 Prozent auf 321,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 346,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,808 EUR, gegenüber 0,730 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,26 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at