Ausblick: Terveystalo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Terveystalo wird sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,150 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Terveystalo 0,180 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Terveystalo in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 295,9 Millionen EUR im Vergleich zu 321,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,730 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,730 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,23 Milliarden EUR, gegenüber 1,28 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at