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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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Bilanzprognose 22.04.2026 11:01:00

Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tesla legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Tesla lädt am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 30 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,365 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 26 Analysten von einem Zuwachs von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 22,27 Milliarden USD gegenüber 19,34 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 43 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,08 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 43 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 102,82 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 94,83 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com

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