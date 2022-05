Ausblick: TESSCO Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TESSCO Technologies präsentiert in der am 10.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,210 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,200 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 12,57 Prozent auf 99,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,470 USD, gegenüber -1,750 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 415,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 373,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at