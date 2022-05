Ausblick: Tethys Oil Registered legt Quartalsergebnis vor

Tethys Oil Registered lässt sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tethys Oil Registered die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,450 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 37,0 Millionen USD – ein Plus von 45,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tethys Oil Registered 25,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD, gegenüber 0,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 162,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 112,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

