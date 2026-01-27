Ausblick: Tetra Tech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tetra Tech stellt am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,313 USD aus. Im letzten Jahr hatte Tetra Tech einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 31,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,42 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tetra Tech für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 975,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD im Vergleich zu 0,930 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 4,17 Milliarden USD, gegenüber 5,44 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at